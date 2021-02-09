Antalya'da havuzun 131 su fıskiyesinin çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı
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Antalya'da havuzun 131 su fıskiyesinin çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı

09.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:32
Antalya'da havuzun 131 su fıskiyesinin çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı

Antalya'da gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Antalya'da gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Hırsızlığa karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan D.K. (19) ile kardeşi S.K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin su fıskiyelerini sattığı belirlenen şüpheli hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzundan 131 su fıskiyesinin çalınmasıyla ilgili iki şüpheli 8 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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