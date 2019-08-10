10.08.2019 16:41

Antalya'da havuzlar da tıklım tıklım doldu

KURBAN Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.

Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 22 kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar su parklarını doldurdu. Kent sakinlerinin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelenler de su parklarında serinlemeye çalıştı. Yabancı turistlerin de yoğun olduğu su parklarında kimisi güneşlenirken kimisi yüzerek serinlemeye çalıştı. Tatilciler özellikle dalga havuzunda çocuklarıyla eğlendi. Pek çok çocuk ebeveynlerinin gözetiminde su kaydıraklarından kayarak bu anların keyfini yaşadı. Tatilciler selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, Antalya'da hava sıcaklığının bayramın birinci günü olan 11 Ağustos Pazar 42 derece olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının 12 Ağustos Pazartesi 39, 13 Ağustos Salı 38 ve 14 Ağustos Çarşamba günü ise 36 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA