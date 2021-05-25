Antalya'da havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi

Antalya'da havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da havaya ateş ederek ortağı olduğu iş yerini benzin dökerek yakmakla tehdit eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da havaya ateş ederek ortağı olduğu iş yerini benzin dökerek yakmakla tehdit eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde meze dükkanı işleten E.Ş, ortağı olan ablasıyla tartıştı. Cinnet getiren E.Ş, elindeki iki tabanca ile iş yerinin önüne çıkarak havaya ateş etmeye başladı. Daha sonra elindeki bidonda benzin olduğunu ileri süren kişi, döktüğü kimyasal madde ile iş yerini yakmakla tehdit etti.

Tehditlerini sürdüren ve nara atan kişiyi bu durumda görenler polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipleri gören E.Ş, kendisini iş yerine kapattı.

İş yerine giren polis ekibi E.Ş'yi gözaltına aldı. Polis otosuna bindirildiği sırada ayakta durmakta zorlandığı gözlenen şüphelinin ısrarlara rağmen maske takmamak için direndiği görüldü.

Polisin çevrede yaptığı araştırmada ise binanın arka bölümüne gizlenmiş iki tabanca ile iş yerinin önünde iki boş kovan bulundu. İncelemede, E.Ş'nin çevreye saçtığı sıvının da çamaşır suyu olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen E.Ş'nin çalıştığı iş yerinde konakladığı öğrenildi.

Antalya'da havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Adem Büyük Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 02:07:09. #1.14#

title