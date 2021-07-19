Antalya'da havalimanı iç hatlarda bayram hareketliliği

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde turizm kenti Antalya'ya yerli tatilciler hava yoluyla gelmeye devam ediyor.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde turizm kenti Antalya'ya yerli tatilciler hava yoluyla gelmeye devam ediyor.

16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz'da erecek 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Gelen yolcu bölümünün aksine giden yolcu bölümündeki ıssızlık ise dikkati çekti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görmeye devam ediyor. Geçen yıl pandeminin etkilediği iç turizmde bu yıl ciddi bir artış yaşanıyor. Antalya'ya kara yolunun yanında, hava yoluyla gelen turistler de dikkat çekiyor. Antalya Havalimanı'na gelen uçakların büyük çoğunluğunun İstanbul ve Ankara'dan olduğu öğrenildi. Aile şeklinde geldiği gözlemlenen yerli tatilciler, kendilerini bekleyen yakınları ya da rezervasyon yaptırdıkları görevliler tarafından konaklayacakları bölgelere götürüldükleri görüldü. Antalya'da üç gün önce başlayan iç hatlardaki yoğunluğun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Havayolu ulaşımının yanı sıra karayolunu tercih eden vatandaşlar da özellikle Manavgat girişinde yoğunluk oluşturdu. Polis kontrol noktalarından geçen tatilciler, kuyruğa sebep olurken, 680 bin yatağa sahip olan Antalya'da boş yatak bulunmuyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı