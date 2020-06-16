Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi
16.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:24

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 66 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otoyollarda ve şehirler arası yollarda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde 66 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı."

Devam edeceği vurgulanan çalışmalarla ilgili görüntüler, basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Falcao Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Antalya'da havadan yapılan denetimlerle 66 sürücüye ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:31:03. #1.15#
title