Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 130 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı yapılan denetimlerde, 130 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin belli periyotlarda devam edeceği bildirildi.