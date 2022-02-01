Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 106 sürücüye ceza uygulandı - Haberler
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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 106 sürücüye ceza uygulandı

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 106 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 106 sürücüye idari para cezası uygulandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 106 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde şehirlerarası otobüs, kış lastiği, emniyet kemeri, radar, alkol, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı yapılan denetimlerde, 106 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ileriki günlerde de belli periyotlarda devam edeceği bildirildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

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