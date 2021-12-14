Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 587 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, helikopter ve drone destekli, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda 6-13 Aralık'ta denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 587 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 369 yolcu olmak üzere 474 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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