Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri

ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyeti, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında, kural ihlali yapan birçok sürücüye cezai işlem uygulanırken Yaşam Tüneli Çadırlarında 524 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Polis ekipleri, Antalya Karayolları üzerinde 8-15 Kasım tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler gerçekleştirdi. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 178 sürücüye, Özel Denetimde 228 araç denetlenerek 32 sürücüye, Emniyet Kemeri ve çocuk Bağlama Sistemleri Denetiminde toplam 2 bin 282 araç denetlenerek, 297 sürücüye ceza uygulandı. Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde denetiminde ise toplam bin 452 araç denetlendi. 171 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca ekiplerce yapılan Sivil Otobüs Denetimi kapsamında 4 araç denetlendi 2 trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 105 araç ve 419 yolcu olmak üzere toplam 524 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

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