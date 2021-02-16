Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimlerinde 466 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan ve karadan trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Şubat'ta kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla havadan helikopter ve drone ile karadan yapılan denetimlerde çeşitli ihlallerden 466 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 773 sürücüye eğitim verildi.

Emniyet yetkilileri, sürücülerde "yakalanma riski" duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden