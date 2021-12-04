Antalya'da havadan ve karadan "Güven ve Huzur" uygulaması - Haberler
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Antalya'da havadan ve karadan "Güven ve Huzur" uygulaması

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da havadan ve karadan

Antalya'da 817 polisin katılımıyla "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da 817 polisin katılımıyla "Güven ve Huzur" uygulaması yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan 817 personel ile 2'şer deniz ve hava aracı ile 3 dedektör köpeğin katıldığı uygulamada, 4 bin 190 kişi sorgulanırken, aranan 9 kişi yakalandı.

Kontrol edilen 144 araca 94 bin 376 lira para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 36 işyeri, 7 alış veriş merkezi, 82 metruk bina, 61 okul çevresi, 43 park bahçe ve bir devre mülk kontrol edildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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