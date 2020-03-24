Antalya'da havadan trafik denetiminde 13 sürücüye para cezası Antalya'da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde 13 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopterle yapılan trafik denetimlerinde 13 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent trafiği havadan helikopter ile 17-23 Mart'ta denetlendi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı denetimlerde, "Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller değerlendirildi.

Denetimlerde 13 sürücüye para cezası verildi.

Kaynak: AA