Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza - Haberler
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Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel
Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

ANTALYA Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğunu havadan denetledi.

ANTALYA Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla oluşan trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Manavgat ve Alanya ilçelerinde, okul çevrelerindeki denetimlerde, kural ihlali yapan 65 sürücüye 45 bin lira ceza uygulanırken, 6 araç trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce okulların açılmasıyla yoğunlaşan trafik, Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen özel maksatlı helikopterle havadan denetlendi. Manavgat ve Alanya ilçelerindeki okullar bölgesinde ve servis araçlarının yoğun olarak geçtiği yollarda gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yaptığı havadan tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarında trafik timlerince durduruldu. Bu sürücülere idari para cezaları uygulandı.

6 ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Trafikte emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve hatalı sollama yapan sürücülerin tespitinin yapıldığı denetimlerde, 1650 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 65 sürücüye toplam 45 bin TL ceza uygulandı, 6 araç ise trafikten menedildi.

Uygulamanın 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.


Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza - Haberler
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