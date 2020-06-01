Antalya'da hava trafiği hareketlendi
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Antalya'da hava trafiği hareketlendi

Yılda 35 milyon misafir ağırlayan Antalya Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, SunExpress tarafından İzmir'den gerçekleştirildi.

Antalya'da hava trafiği hareketlendi
01.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:16

Yılda 35 milyon misafir ağırlayan Antalya Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, SunExpress tarafından İzmir'den gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almayı hak kazanan 6 havalimanında bugün yeniden başladı.

Sertifika verilen Antalya Havalimanı da yürütülen titiz çalışmaların ardından tekrar hareketlendi.

Günün ilk seferi SunExpress tarafından gerçekleştirildi. İzmir'den 80 yolcusuyla kalkan uçak, saat 11.10'da Antalya'ya iniş yaptı ve pistte "su takı" töreniyle karşılandı.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak uçaktan inen yolcuların tamamının maskelerinin takılı olduğu görüldü. Yolcuların terminale girişlerinde ise termal kamera veya temassız ısıölçerlerle ateş ölçümü yapıldı. Valizlerini alan yolcular, kontrollü bir şekilde terminalden ayrıldı.

Burada bir taksici de esnaf arkadaşları adına uçaktan ayrılan yolculara çiçek verdi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak da 12.40'da Antalya Havalimanı'na indi. Gün içinde İstanbul Sabiha Gökçen'den kalkan iki ve Ankara'dan kalkan iki uçak da Antalya'ya geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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