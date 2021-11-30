Antalya'da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor - Haberler
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Antalya'da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel
Antalya'da hava sıcaklığı, mevsim normalinin altına iniyor

METEOROLOJİ'nin kuvvetli rüzgara karşı uyarı yaptığı Antalya'da hava sıcaklığının, yarından itibaren 5-6 derece düşerek, mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

ANTALYA (DHA) - METEOROLOJİ'nin kuvvetli rüzgara karşı uyarı yaptığı Antalya'da hava sıcaklığının, yarından itibaren 5-6 derece düşerek, mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan Antalya'da hava sıcaklığının, yarından itibaren düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün lodosla mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 24 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, yarından itibaren soğuk hava dalgasının etkisiyle 5-6 derece düşecek. Hava sıcaklığının yarın 17, perşembe günü 18 dereceye düşerek, mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşeceği kaydedildi. Kentte cuma günü sağanak, cumartesi günü gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak beklendiği belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri

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