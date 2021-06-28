ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
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ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUZEY Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya'da sahiller doldu.

KUZEY Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya'da sahiller doldu. Sıcaklığın, hafta sonu Balkanlardan gelen serin havanın etkisiyle 32 derecelere düşmesi bekleniyor.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü. Kentte nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hafta başı olmasına rağmen sahil sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Kimi sahilde güneşlendi kimi ise denize girerek serinledi. Denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Poyrazın etkili olduğu sahilde zaman zaman şemsiyeler yerinden çıkarak uçtu.

HAFTA SONU SERİN HAVA GELİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden şube müdürü Murat Güler, havanın mevsim normalleri üzerine çıkmasının Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını söyledi. 2007 yılı haziran ayında 44 derecelerin görüldüğünü belirten Güler, '41 derecelere rekor diyemeyiz. Hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar 40'lı derecelerde seyredecek. Hafta sonu itibari ile Balkanlardan gelen serin havanın etkisiyle mevsim normalleri olan 32 derecelere döneceğiz. Sıcak havalarda özellikle güneşin dik açıyla geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI 41 DERECEYİ GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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