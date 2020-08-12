Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak
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Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak

Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacakANTALYA'da hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor.

12.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:39

Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak

ANTALYA'da hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkarak 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen haftayı serin ve yağışlı havanın etkisinde geçiren Antalya'da sıcaklığın tekrar artması bekleniyor. Kent merkezinde geçen hafta hava sıcaklığı kademeli olarak 10 derece düşerken, bu hafta ise artarak mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkması bekleniyor. Kent merkezinde bugün 33 derece olan hava sıcaklığının perşembe 38, cuma ve cumartesi günü 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞININ 40 DERECEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Alçak basınç sisteminin yurt genelinde etkili olmasıyla sıcaklığın artacağını söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 'Önümüzdeki günlerde bölgemiz açık ve az bulutlu havanın etkisi altında olacak. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer yağış alması bekleniyor. Karadeniz dışında tüm bölgelerimizde hava açık ve az bulutlu geçecek. Alçak basınç sisteminin yurt genelinde etkili olması nedeniyle önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta boyunca özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu, mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyretmesi anlamına geliyor. Pazar gününden sonra sıcaklıkların düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor dedi.

Antalya'da ağustos ayı sıcaklık rekoru 44.6 derece ile 1958 yılında kırılmıştı.

Antalya'da hava sıcaklığı, 4-5 derece artacak

Kaynak: DHA

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