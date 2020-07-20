Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak

Türkiye'nin yarından itibaren Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak
20.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:16

Türkiye'nin yarından itibaren Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

*- Sıcak hava dalgasıyla beraber Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak.

*- Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, nem oranının düşmesiyle kuru ve sıcak havanın etkili olacağını, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği turizm kenti Antalya'da yarından itibaren Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. İç kesimlerde kent merkezinde 30 derece ölçülen hava sıcaklığının yarın 10 derece birden artarak 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklığın, cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

'İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK'

İç kesimlerde hava sıcaklığının düşmesinin beklendiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Geçen hafta cuma gününden itibaren iç kesimlerde alçak basınç merkezi etkisini artırmıştı. Bu durum iç kesimlerde sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarttı. Bugün alçak basınç merkezi iç kesimlerde etkili olmaya devam ediyor, bölgemizde sıcaklıklar nispeten daha düşük. Yarın ise iç kesimlerde alçak basınç merkezinin etkisini azaltmasıyla birlikte sıcaklıkların 4-5 derece düşmesini bekliyoruz" dedi.

'RÜZGAR SICAK HAVAYI SAHİLE TAŞIYACAK'

Bölgenin bir hafta boyunca az bulutlu ve güneşli havanın etkisinde olacağını söyleyen Gültekin, "Kara meltemlerinin güçlenmesini bekliyoruz. Kara meltemleri sahil kesimleri için 'kuzeyli rüzgar' anlamına geliyor. Bu rüzgar güçlenince fön etkisi meydana getiriyor. 1000 metre rakımdan deniz seviyesine inen rüzgar, her 100 metrede sıcaklığı 1 derece artırdığı için kıyı kesimlerinde sıcaklığı artırıyor. Yarından sonra rüzgar yer yer etkili olacak. Bu durum da sıcak havayı sahil kesimlerine taşıyacak" diye konuştu.

'SICAKLIK ARTACAK, NEM DÜŞECEK'

Yüksek sıcaklığın 3 gün etkili olacağını belirten Gültekin, "Bugün kentte güneyli rüzgarlar etkili oluyor. Bu da denizin serin havasını Antalya üzerine taşıyor. Nem ise minimum yüzde 66, maksimum yüzde 90 ölçülecek. Bugün 30 derece olan hava sıcaklığı yarın kuzeyli rüzgarların da etkisiyle sıçrama yaparak 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık 3 gün boyunca etkili olduktan sonra cuma gününden itibaren etkisini azaltarak mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor" dedi.

'ORMAN YANGINLARINA DİKKAT'

Nem oranının da düşeceğini söyleyen Gültekin, "Rüzgar iç kesimlerden geldiği için, havayı da beraberinde getirecek. Böylece nem oranı yüzde 20'lerin altına iniyor. Bir yandan sıcaklık yükselirken, bir yandan nem düşüyor. Kuru ve sıcak bir hava olacağı için orman yangınları gibi bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

MUĞLA'DA SICAKLIK ARTIYOR, ISPARTA VE BURDUR'DA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kıyı kesimlerinde artacağını söyleyen Gültekin, "Muğla'da da yarından itibaren 3-4 gün boyunca yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Bugün 36 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren 38 dereceye çıkması bekleniyor. Bölgemizde iç kesimlerde bulunan Burdur ve Isparta'da alçak basınç merkezinin etkisini kaybetmesiyle 2-3 derecelik hava sıcaklığı düşüşleri bekleniyor" dedi.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 400,5 liradan işlem görüyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
Son dakika: Çanakkale Kemel köyü yakınlarında orman yangını çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Cem Yılmaz Deniz Seki
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Başakşehir
Şu an buradasınız: Antalya'da hava sıcaklığı 10 derece artacak - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 16:16:51. #1.14#
title