Antalya'da hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Antalya'da, hava, kara ve denizden "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde dün yapılan uygulamaya 1278 personelden oluşan 203 ekip, 2 deniz, 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Kentin giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen toplam 133 sabit uygulama noktası ve iş yeri kontrol edildi.

Sorgulanan 4 bin 165 kişiden, çeşitli suçlardan aranan 90'ı gözaltına alındı.

Kontrol edilen 726 araçtan 46'sına 53 bin 942 lira ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, helikopter ve drone ile yapılan havadan trafik denetiminde de toplam 145 sürücüye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA