Antalya'da hava 10, deniz 20 derece

ANTALYA (İHA) - Görüntüler ilk bakışta bir yaz gününü andırsa da, bugüne ait.

Antalya'da hava sıcaklığı 10 dereceyi, deniz sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Nem oranı ise yüzde 51 olarak kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar, Bey Dağları'ndaki kar manzarası eşliğinde denize girdi. Akdeniz'in berrak sularında kulaç atan vatandaşlar, uzun süre denizden çıkmadı…