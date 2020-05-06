Antalya'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi otogarda yakalandı
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Antalya'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi otogarda yakalandı

Antalya'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi otogarda yakalandı
06.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:52

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, otogarda yakalandı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, otogarda yakalandı.

Antalya Otogarı İlçeler Terminali'nde görevli polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları kişinin, Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrol altında bekletilirken kaçan Y.C. olduğunu belirledi.

Polis ve özel güvenlik ekipleri, Y.C'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otogara gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, Y.C. ile bir süre görüştü. Çantasından çıkardığı ilaçları gösteren Y.C, ikna edilerek ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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