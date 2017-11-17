Antalya'da Hareketli Gece

Antalya'da akşam saatlerinde rutin devriye görevi yapan çevik kuvvete ait zırhlı shortlanda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından maytap atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hafif maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre merkez Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde bu akşam saat 22.15 sıralarında yaşanan patlama sesi polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede bölgede rutin devriye görevi yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı shortlanda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından maytap atıldığı belirlendi. Özel Harekat timlerinin yönlendirildiği bölge abluka altına alındı. Bulvar ve çevresi araç trafiğine kapatılarak bölgede güvenlik kordoru oluşturan polis şüpheliler üzerinde çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken shortlandda maytabın isabet ettiği bölgede hafif maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA