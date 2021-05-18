Antalya'da hareketli dakikalar
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Antalya'da hareketli dakikalar

Antalya'da hareketli dakikalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sözleşmesi sona erdiği için tahliye kararı çıkan kafeterya işletmecisi, işyerini boşaltmamak için boynuna silah dayadı.

Antalya'da sözleşmesi sona erdiği için tahliye kararı çıkan kafeterya işletmecisi, işyerini boşaltmamak için boynuna silah dayadı. Yaklaşık yarım saat boyunca eylemine devam eden şahıs için bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat polisi sevk edildi. İkna edilen şahıs, ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Antalya polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmanın kiraya verdiği kafeteryanın sözleşme süresi sona erdi. Mahkemeden tahliye kararı çıkartılan kafeterya için bugün boşaltmaya gelen görevlileri kafeteryanın işletmecilerinden Mesut C., içeriye almadı.. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Polisi sevk edildi. Boynuna ve kalbine silahı dayayan Mesut C.'yi ikna etmek için polis uzun süre dil döktü. Ekipler bir yandan da çevre güvenliğini alıp kafeteryanın önünden geçen caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Eylemini yarım saat sürdüren Mesut C., bir yakını ve polis memurlarının iknasıyla silahını bıraktı.

Gazetecilere açıklama yapan Mesut C., "Ben aidatımı, kiramı vermişim beni buradan çıkartıyorlar. Ben yeni bir evli insanım. Arabamı, her şeyimi sattım. Bana bir sözleşme gelmedi, ben bir şey imzalamadım. Kendi kendilerine bizi çıkartıyorlar. Ben her ay pandemide kiramı vermişim. Benim süre doldu, kendi kendilerine çıkartıyorlar. Süre dolmamış" dedi.

Mesut C. gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, işletmedeki eşyalar da nakliye aracıyla boşaltılmaya başladı. - ANTALYA

Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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