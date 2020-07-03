Antalya'da hareket halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
03.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:23
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kargıcak Mahallesi Dalkılıç Caddesi'nde seyir halindeki Hasan Ayav'ın kullandığı 01 AAV 474 plakalı otomobilin motor bölümünden, dumanlar yükselmeye başladı.
Aracı park eden Ayav, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA