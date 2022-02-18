Antalya'da hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 22 ve 14 yıllık hapis cezalarına çarptırıldıkları için aranan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç. ve hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan İ.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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