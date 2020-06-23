Antalya'da hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı Antalya'da haklarında silahla tehdit, sarkıntılık, fuhuşa tesvik gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da haklarında silahla tehdit, sarkıntılık, fuhuşa tesvik gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Fuhşa Aracılık Etmek" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.T. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl hapis cezası olan, "Hakaret" ve "Silahla Tehdit" suçlarından da aranma kaydı bulunan F.E. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli yakalandı

Hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.C. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kavaklı Mahallesinde bulunan ikametten tüp çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde A.Ü isimli şüpheli şahıs Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı.

Şüpheliden ele geçirilen suça konu eşya da müştekiye teslim edildi. Ayrıca şüpheli hakkında "Hırsızlık" suçundan aranma kaydının olduğu tespit edilmesi üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA