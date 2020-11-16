"Hamster" cinsi evcil hayvana eziyet eden kadına para cezası
16.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:33
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağındaki "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırmaya çalışan kadına para cezası kesildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağındaki "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırmaya çalışan kadına para cezası kesildi.
İlçede, bir kadının kucağına aldığı "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırdığı anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada yayınladı.
Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin ulaştığı S.K'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 947 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı