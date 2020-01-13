Antalya'da hamile kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

13.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:44

Antalya'da kavga ettiği hamile ablasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Aksu ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle kavga ettiği ablası Kader Kübra Çiko'yu öldüren tutuklu sanık Asilhan Çiko, hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", kardeşi kasten öldürme" ve "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, psikolojik rahatsızlıkları bulunan maktulün tedavisinin ardından evine döndüğü ancak hamile olduğu için babası tarafından istenmediği belirtildi.

Kadının ortadan kaybolduktan bir süre sonra eve geri geldiği anlatılan iddianamede, evin önünde karşılaşan iki kardeş arasında tartışma çıktığı kaydedildi.

İddianamede, tartışma sırasında sanığın bıçakla defalarca vurup boğazını kestiği kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada, sanığın babasına hitaben yazdığı, "Keşke silahım olsaydı, hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın, hakkını helal et." yazılı not bulunduğu aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Asilhan Çiko'nun, tartışma sırasında küfreden ablasının maket bıçağına benzer kesici bir aletle üzerine saldırarak kendisini yaraladığını öne sürdü.

Bunun üzerine sinirlenerek mutfaktan aldığı bıçakla ablasına saldırdığını anlatan sanığın, daha sonra bileklerini keserek ve kendisini asarak intihar etmeye çalıştığına dair bilgiler de iddianamede yer aldı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 13 Ağustos 2019'da Asilhan Çiko (18) ile ablası Kader Kübra Çiko (20) arasında tartışma çıkmıştı, Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan abla Kader Kübra Çiko hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan Asilhan Çiko, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA