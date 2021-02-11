Antalya'da hamamcılar kısıtlamadan muaf tutulmak istiyor

Antalya'da Hamam, Spa ve Kaplıcalar Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamadan muaf tutulmak istiyor.

Muratpaşa ilçesindeki hamamda toplanan dernek üyelerinden bazıları pankart açtı.

Dernek üyeleri adına konuşan Fethiye Hamam, Spa ve Kaplıcalar Derneği Başkanı Duran Ateş, Kovid-19 sürecinde son alınan kararda hamam ve spa işletmecileri sevindiren haber çıkmadığına üzüldüklerini söyledi.

Hamam, spa ve kaplıcaların tarih boyunca sağlığın ve temizliğin ana merkezi olduğunu belirten Ateş, hamamların kas ağrısı, astım, bronşit ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam