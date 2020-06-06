Antalya'da Halk Süt Projesi başlıyor
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Antalya'da Halk Süt Projesi başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Süt Projesi hayata geçiyor.

Antalya'da Halk Süt Projesi başlıyor
06.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:48

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Süt Projesi hayata geçiyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal incelemesi yapılarak ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklara ayda 8'er litre ücretsiz süt desteği sağlayacak. Başkan Muhittin Böcek, çocukların sağlığı ve gelişimi için sütün önemine dikkat çekerek "Çocuklar bizim geleceğimiz en değerli varlığımız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim kitapçığında yer alan projelerden biri daha hayat buluyor. Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı beslenmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt Projesini başlatıyor. Başkan Böcek'in yerelden kalkınma hamlesiyle hayata geçecek Halk Süt Projesi'nde sütler çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Proje kapsamında sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8'er litre süt desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek projelerinde, 7'den 70'e kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm bireyleri düşündüklerini belirterek, insana dokunan hizmetleri önemsediğini söyledi. Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Başkan Böcek, "En değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların sağlığını ve gelişimini korumak öncelikli görevimiz. Süt çocukların sağlığı ve gelişimi için çok önemli. Bir ayda 8 litre süt desteği sağlayacağız. Süt seven çocuklar yetişsin istiyoruz" dedi.

"Üreticiden alınacak"

Sütlerin Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden satın alınacağını belirten Başkan Böcek, "Bu sayede yerel süt üreticileri desteklenecek. Halk et projemizde olduğu gibi, sütlerimizi de yerelden kalkınma modeli kapsamında üreticilerimizden alacağız. Böylece üreticimizi de desteklemiş olacağız. Seçim kampanyamızda da yerelden kalkınacağız demiştik. ve bu sözümüzü tutmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Halk Süt Projesi'nden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bulunan başvuru formu ile yapılabilecek. Ayrıca vatandaşlar Antalya Bilgi İletişim Merkezi (ABİM) ve 0242 249 54 28 numaralı telefondan detaylı bilgi ve başvuru gerçekleştirebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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