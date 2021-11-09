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Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da halk otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da halk otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Arıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü Yusuf T. polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Eren Arıcan'ın okul çantası ve resim dosyasının, polisler tarafından olay yerinden kaldırıldığı görüldü.

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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