Antalya'da halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, karşı yönden gelen halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, karşı yönden gelen halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden S.G'nin kullandığı 07 HFP 31 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet ve sürücü, bu sırada karşı yönden gelen halk otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsün altında kalan S.G, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı halk otobüsündeki ve kaza yeri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt