Antalya'da halı tarlaları



ANTALYA'nın Döşemealtı İçesi'nde tarlalara serilen 10 bin halı, güneşle yenilenip yeniden ekonomiye kazandırılıyor.



Antalya'nın güneşi, turizmin yanı sıra eskiyen halılara da renk veriyor. Döşemealtı İlçesi'nde güneşli gün sayısının fazlalığı, yüksek nem oranı, eskiyen halıları yeniden ekonomiye kazandırıyor. Tüccarlar, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden getirdikleri binlerce el dokuması halı ve kilimi önce steril havuzlarda yıkıyor. Temizlenen bu halı ve kilimler, yüzlerce dekarlık düz alanda 1 aydan 3 aya kadar halı tarlalarına dönüşen alanda bekletiliyor. Güneş sayesinde eski rengine kavuşan halı ve kilimler tekrar İstanbul'a götürülüyor. Yenilenen bu halı ve kilimler daha çok ihracata gidiyor.



HALI TARLALARI OLUŞUYOR



Halı yenileme işini organize eden Mehmet Çelik, yaptıkları işlemlerle halıların eski rengine kavuştuğunu ve haşerelerden kurtulduğunu söyledi. Çelik, önceki yıllarda kurutma işini 150 dönümlük alanda yaparken, bu sene işler eskisi gibi olmadığı için 75 dönümlük alanda yaptıklarını söyledi. Çelik, Biz İstanbul'a gidip tüccarlardan halıları topluyoruz. Yıkayıp kuruttuktan sonra tekrar İstanbul'a götürüyoruz. Halı bu yöntemle ana rengine geri dönüyor. Haşereler güneş sayesinde temizleniyor dedi.



10 BİN HALIYI GÜNEŞLENDİRİYORLAR



Her halının güneşlenme gün sayısının farklılık gösterdiğini dile getiren Çelik, Bir halı en fazla 3 ay güneşleniyor. Bu yıl 75 dönümlük alanda 10 bin halımız var. Önceki yıllar halı sayısı 50 bine kadar çıkıyordu. Bu sene sayı çok az. Antalya'nın havası gündüz güneşli ve çok sıcak, akşamları ise nem ve çiğ oluyor. Halı ve kilimlerin istediği de tam bu havalar. Bizim yenilediğimiz halılar daha sonra tüccarlar tarafından daha çok Fransa ve Almanya'ya ihraç ediliyor diye konuştu. Mehmet Çelik, daha çok İran halılarını işleme tabi tuttuklarını, son yıllarda ise Isparta halılarının da önem kazandığını aktardı.



Halıların güneşlenme işlemi çevre köylerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Halı tarlalarında mevsimlik olarak yaklaşık 100 köylü kadın, bu yöntemle aile ekonomilerine katkı sunuyor.