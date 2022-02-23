Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyesi 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan 3 kişinin farklı evlerde saklandığı ihbarı üzerine 15-19 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ve S.D.T. ile hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. yakalanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title