Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 33 kişi yakalandı
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Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 33 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı.

26.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:22
Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 33 kişi yakalandı

'da çeşitli mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Antalya ve diğer illerdeki mahkemelerde araması bulunan 123 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

55 ekipten 121 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 33 sanık ile ifadeleri alınmak üzere araması bulunan 30 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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