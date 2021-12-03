Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da haklarında arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 kişi operasyonla gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 kişi operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte "hırsızlık, yaralama, yağma, cinsel istismar, silahla tehdit, hakaret ve uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından hakların yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 38 ekip ve 95 personelin destek verdiği operasyonda yakalaması bulunan 44 kişi yakalandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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