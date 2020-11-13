Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

13.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:52
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'da hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'da hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi Hal Caddesinde yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.İ.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

İlgili Haberler

Hakkında 35 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hakkında 35 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Batman'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Batman'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası
26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 621 yıl hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere İlker Aksum Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Mehmet Topal Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 21:54:40. #1.14#
title