Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
13.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:52
Antalya'da hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'da hırsızlık suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi Hal Caddesinde yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.İ.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam