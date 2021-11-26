Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir kişinin havaya tabancayla ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Devriye yapan ekipler, daha önce de izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan araması olan ve havaya ateş edip kaçan U.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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