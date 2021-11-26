Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir kişinin havaya tabancayla ateş ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Devriye yapan ekipler, daha önce de izinsiz kazı ve sondaj yapmak suçundan araması olan ve havaya ateş edip kaçan U.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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