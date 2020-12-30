Antalya'da hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'da hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

30.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:22
Antalya'da hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da, hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da, hakkında 43 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen E.G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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