Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
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Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

14.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:36
Antalya'da hakkında 33 yıl hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Antalya koordinesinde, ekipleri, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş kişilerle etkin mücadele etmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Niğde ve Antalya mahkemelerinde "Birden fazla kişiyle yağma yapma", "Yaralama ve basit yaralama" suçlarından 33 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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