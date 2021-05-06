Antalya'da hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Antalya'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'nin Antalya'da olduğunu belirledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.
E.Ç'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş