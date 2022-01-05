Antalya'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında Antalya Asliye Ceza İlamat masasınca "hırsızlık" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan C.B. yakalanarak emniyete götürüldü.

Adliye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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