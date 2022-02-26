Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası'nca, hakkında "dolandırıcılık" suçundan verilen 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan D.K. yakalandı.

Hükümlü D.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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