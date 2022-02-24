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Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, dolandırıcılıktan aranan ve kılık değiştiren D.K, peruk takmış halde tespit edildi.

Hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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