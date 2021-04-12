Antalya'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Antalya'da aranan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'da aranan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" ve "tehdit" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezası bulunan O.O'nun yakalanması için harekete geçti.

Adresi tespit edilen hükümlü saklandığı eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

O.O'nun evinde yapılan aramada bulunan ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu, 3 flash bellek, tablet bilgisayar, harici hard diske el konuldu.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyon görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde eve baskın düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı arama ve ele geçirilen eşyalarla hükümlünün adliyeye sevk edilmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi