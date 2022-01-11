Antalya'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan A.K, düzenlenen operasyonla Manavgat ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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