Antalya'da hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Antalya'da hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Antalya'da 12 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'da 12 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, İzmir, Manisa, Konya, Kaş ve Kula mahkemelerinde 12 ayrı suçtan 11 yıl 10 ay 1 gün hapis ve 5 bin 959 lira kesinleşmiş para cezası bulunan H.K'nin Antalya'da olduğunu belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, gizlendiği adres belirlenen hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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