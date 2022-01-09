Antalya'da hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulduğu için aranan S.Ö, düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık", "parada sahtecilik" gibi suçlardan 24 kaydı bulunan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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