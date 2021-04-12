Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye ceza kesildi
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Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 434 kişiye 1 milyon 296 bin 429 lira ceza uygulandı.

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Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 434 kişiye 1 milyon 296 bin 429 lira ceza uygulandı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye 1 milyon 296 bin 429 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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