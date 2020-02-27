Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

27.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:52
Antalya'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Suriye uyruklu Muhammed Havaş'ın kullandığı 07 MC 389 plakalı hafif ticari araç, Çubukbeli mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki yamaca çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü Havaş'ın da aralarında olduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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